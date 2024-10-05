Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi, minik ziyaretçileri ile doldu taştı.KAYSERİ (İGFA) - Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 4 Ekim 2024 Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Kayseri’de gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dilsiz dostların yer aldığı hayvanat bahçesinin kapılarını 1 gün ücretsiz olarak açtı.

Hayvanat bahçesini ziyaret eden ve birçok türden hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ücretsiz ziyaret uygulamasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları çok mutlu etti.

Minik ziyaretçiler burayı gezmekten dolayı çok memnun olduklarını söyleyerek, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz, hayvanları sevelim, onları koruyalım” dediler.

Anasınıfı öğretmeni Tuğba Arslantaş ise amaçlarının çocuklara hayvanları korumayı ve sevmeyi öğretmek olduğunu dile getirerek, “Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Biz de bugünün anlam ve önemine dayanarak Harikalar Diyarı’na geldik. Çocuklarımızın hayvanları birebir görmeleri için onlar hakkında daha detaylı bilgi almaları için buradayız. Amacımız çocuklarımızın hayvanları korumayı, sevmeyi öğrenmeleri. Tabi ki sadece bir gün hayvanları koruma günü değil, her gün hayvanları koruma günü” ifadelerini kullandı.

Miniklerden Hayvanlara Özel Evler

Çocukların hayvanlar için minik evler hazırladığını belirten Arslantaş, “Bugün çocuklarımızın hepsi hayvanlar için küçük evler getirdiler. Kuş evleri getirdiler, köpek evi, kedi evi yaptılar. Onları daha sonra uygun yerlere bırakacağız, hayvanlar için. Yemlikler yapacağız, yine onları ağaçlara asarak kuşların beslenmesini sağlayacağız. Her zaman hayvanlara merhametli olmamız gerekiyor. Hayvanlara merhametli olan insan her şeye karşı merhametlidir” diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni Merve Çabuk da çocuklarla birlikte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanat bahçesi gezisi düzenlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Onlara hayvan sevgisini, hayvanları koruma ile ilgili hem doğada bir etkinlik olsun hem de okulumuzda yapacağımız faaliyetlerle beraber, onlara bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bir gün değil her gün. Bunu çocuklarımıza ekinliklerimizle olsun, okulda, gezilerimizde olsun her şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Çocuklar da gerçekten hayvanları çok seviyorlar. Okulla bununla ilgili projelerimizi de yaptık. Çocukların hepsi hayvanlara yuvalarını yaptılar, yem getirdiler. Onları sürekli besliyorlar, onlara karşı çocukların da bir sevgisi oluşuyor, koruma duygusu oluşuyor, onlar da çok seviyorlar. Burada da bütün hayvanlar çok dikkatlerini çekti. Hepsini tek tek görmek istediler. Çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Vatandaşlardan Fatma isimli ziyaretçi de “Hayvanları koruma adına buradayız. Daha çok çocuklarımıza sevgiyi aşılıyoruz. Hayvanları sevmelerini öğretiyoruz. Daha fazla çevreyi sevsinler diye hayvanları dostumuz olarak bilsinler diye geliştiriyoruz. Etkinliklerimiz var. Hem severek bakıyoruz, hem hayvanları tanıyoruz. Emeği geçen herkes için de teşekkür ederiz. Bütün öğreticilerimize, ayrıca hayvanları koruyan arkadaşlarımıza, kurumlarımıza çok teşekkür ederiz. Böyle bir alanda hayvanlarımızı koruyorlar. Daha iyi bir şekilde hayvanlarımızı görüyoruz. Ziyaret ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi tanıtıyoruz” şeklinde konuştu.