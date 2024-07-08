Kayseri Büyükşehir ile Bakanlık iş birliği ile toplam 2 milyon metrekare alandaki tespit edilen 1590 noktada sondaj ile örnek alımı çalışmaları hızla sürerken, Başkan Büyükkılıç, “Şehir zemininin adeta röntgenini çekiyoruz” dedi.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen deprem afetine yönelik mikrobölgeleme faaliyetleri çerçevesindeki sondaj ile örnek alma çalışmalarında sondaj miktarı 600’e ulaştı.

Türkiye, geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin acısıyla sarsılırken, Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri’yi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha dirençli hale getirmek ve tüm kuruluşlarla iş birliği yapmak için çalışmalarına yeni dönemde de devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin dirençli kent olması için Deprem Master Planı Çalışmaları kapsamında mikrobölgeleme faaliyetlerinde örnek alımının devam ettiğini ifade etti.

ÖRNEK ALMA NOKTASINDA SONDAJ SAYISI 600’E ULAŞTI

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kayseri ve yakın çevresinin tüm depremsellik özellikleri ortaya konmuş olacağını ve ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Şehir zemininin adeta röntgenini çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen mikrobölgeleme faaliyetlerinde örnek almak için yapılan sondaj miktarı 600’e ulaştı. Toplam 2 milyon metrekare alandaki tespit edilen 1590 noktada sondaj ile örnek alımı çalışmaları hızla sürüyor.”

ÇALIŞMALAR 5 ETAP ŞEKLİNDE TAMAMLANACAK

Büyükkılıç, 2 milyon metrekare alanın 375m×375m’lik karelajlar ile karelere bölünerek Melikgazi ve Kocasinan'da toplam 1590 nokta tespit edildiği çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, zemin cinsine göre 10 metre, 20 metre ve 30 metrelik derinlikte sondajlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eş zamanlı olarak jeofizik yapıldığını, çalışmanın 3 ayda tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “1’inci etap ve 2’nci etap çalışmaları Melikgazi ve Kocasinan bölgesinde başlarken, çalışmalar; 3’üncü etap Talas, 4’üncü etap Hacılar ve 5’inci etap Ağırnas-Gesi bölgesinde olmak üzere toplam 5 etapta tamamlanacak” diye konuştu.