Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (United Cities and Local Governments) Dünya Kongresi kapsamında Fas'ta temaslarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yerel yönetimlerin karşılaştığı ortak sorunlar, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ve uluslararası iş birliği imkanlarının ele alındığı temaslarda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze'de hayata geçirilen projeler ve belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi verdi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen belediye başkanları ve yerel yöneticilerle görüşen Büyükgöz, şehirler arası deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumlar ve ikili görüşmelerde yerel yönetimlerin geleceğine yönelik vizyoner yaklaşımlar değerlendirildi. Başkan Büyükgöz, uluslararası platformlarda kurulan ilişkilerin şehirlerin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, Gebze'nin sahip olduğu birikim ve tecrübeyi dünya şehirleriyle paylaşmaya devam ettiklerini ifade etti.

GEBZE'NİN VİZYONU DÜNYAYA ANLATILIYOR

Fas'taki temaslarını sürdüren Başkan Büyükgöz, Gebze'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürüyor. UCLG Dünya Kongresi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, gelecekte kurulabilecek yeni iş birlikleri ve ortak projeler açısından önemli fırsatlar sunması bekleniyor.