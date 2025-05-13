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Derince metro şantiyesi, Gebze-Darıca Metro Hattı, Kuruçeşme tramvayı, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Kaşkaldere Kavşağı, teleferik, Körfez dip çamuru temizliği, Millet Bahçesi ve büyük parklar gibi projeleri sıralayan Başkan Büyükakın, “Şehirlerimizde hizmet belediyeciliği yeniden yükselecek” diyerek çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Muhalefeti eleştiren Başkan Büyükakın, “Onlar konuşur, biz yaparız! Pireyi deve yapmada ustalar, ama iş üretmezler” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de muhalefeti eleştirerek, “Pireyi deve yapıyorlar, biz ise hizmet belediyeciliğiyle Kocaeli’yi dönüştürüyoruz” dedi. KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Derince İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde hizmet belediyeciliğini vurguladı.