Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ’nin borçlarının arttığını açıkladı. BUSKİ ve diğer şirketlerde toplam borcu 2 milyar 300 milyon TL civarında azalttıklarını anlatan Başkan Bozbey, buna karşın borçlarının yüzde 75’i dış kaynaklı olan BUSKİ’de kurdaki yükselişe bağlı olarak artış yaşandığını açıkladı.BURSA (İGFA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin borçları ile ilgili bilgil verdi.

“Büyükşehir’in, BUSKİ’nin ve şirketlerin toplam borçları 29.5 milyar TL. Toplam borç üzerinden baktığımızda 2 milyar 300 milyon TL civarında borcu azalttık" diyen Başkan Bozbey, buna rağmen BUSKİ’nin borcunun arttığını kaydetti.

Göreve geldikleri Nisan 2024’te 11 milyar 554 milyon TL olan borcun Şubat 2025’te 16 milyar 464 milyon TL’ye yükseldiğini ifade eden Başkan Bozbey, borcun yüzde 75’inin döviz cinsinden olduğu için kur artışının borçları arttırdığını söyledi. "Her 1 TL’lik artış borcu yaklaşık 350 milyon TL büyütüyor" diyen Başkan Bozbey, "Toplam borç 29.5 milyar TL iken, 2.3 milyar TL azaltılsa da BUSKİ’nin dış borcu 8 milyar 156 milyondan 13 milyar 488 milyona çıktı" dedi.

“NİLÜFER ÇAYI ÜZERİNDE ELEKTRONİK SİSTEM KURMAYI PLANLIYORUZ”

Bu arada toplam günlük 47 bin 200 metreküp kapasiteli 6 farklı bölgede atıksu arıtma tesislerinin yapımının sürdüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükorhan ve Orhangazi tesislerinin açılış aşamasına geldiğini, Orhaneli ve Doğu AAT tesislerinin 2025’te, Uludağ AAT’nin ise 2026’da hizmete alınacağını, Karacabey tesislerinin ise Şubat 2025 itibarıyla işletmeye alındığını açıkladı.

Toplam 11 yeni içme suyu deposunun inşa edildiğini aktaran Başkan Bozbey, İznik Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti ile de 500 dekar alanın sulanabileceğini belirtti.

Yeni sulama ve rehabilitasyon projelerinin de devam ettiğini ifade eden Başkan Bozbey, 2025 yılı için hedeflenen çalışmalar hakkında da şunları kaydetti:

“Nilüfer Çayı’nın temiz akması ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj etkisinin azaltılması amacıyla yürüttüğümüz çalışma kapsamında tespit edilen 155 yağmur suyu deşarj noktasından uygunsuz olanların körlenmesi işlemleri devam etmektedir. Bunları betonla kapattık. Önlem almak zorundayız. BUSKİ de maalesef yapmadığı projelerden dolayı kirli suların dereye akmasına sebep olmuş. Akademisyenler, Nilüfer Çayı’ndaki suyun dördüncü seviyeye geldiğini açıkladı. Bırakın bahçe sulamayı ellerinizi bile yıkamayın diyor. Ama maalesef meyve sebze sulanıyor. Şimdi bunlara müdahale ediyoruz. Bunları Bursalıların desteğiyle yapacağız. Nilüfer Çayı üzerinde elektronik bir sistem kurmayı planlıyoruz. Belli aralıklarla suyun kalitesi bizim sistemimizde gözükecek. Gelen sinyallere göre arkadaşlarımız giderek tespitlerini yapacak”

Öte yandan su faturalarında Bursa, 30 büyükşehir arasında 22. sırada. İklim değişikliğinden etkilenen kentte, BUSKİ’nin yatırımları finanse edebilmesi ve su tüketiminde duyarlılık gerektiğini sözlerine ekledi.