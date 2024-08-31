30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına binlerce kişinin katılımıyla muhteşem görüntüler eşliğinde kutlandı. Tarihi Belediye Binası önünde bir araya gelerek Atatürk Caddesi’ni baştan sona dolduran Bursalılar, ‘Hepimizin Zaferi’ olan 30 Ağustos heyecanını unutamayacakları bir atmosferde yaşadı. Yürüyüş sonrasında Türk müziğinin güçlü sesi Nilüfer’in konseriyle coşku doruğa çıktı.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Gündüz etkinlerinin ardından binlerce Bursalı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Hepimizin Zaferi’ sloganıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katılmak üzere Tarihi Belediye Binası önünde toplandı. Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve bürokratları da katıldı. Atatürk Caddesi’ni baştan sona dolduran binlerce kişi, ellerindeki fenerler ve Türk bayrakları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşamak için Altıparmak Atatürk Stadyumu alanına kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Ellerindeki fener ve pankartlarla omuz omuza yürüyen binlerce kişi, Bursa’da uzun yıllardır görülmemiş bir manzaraya imza attı. “BU COŞKUNUN ÖNÜNÜ KİMSE ALAMAZ” Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bu bayramları özlediğini söyledi. Bursa’nın Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladığını belirten Başkan Bozbey, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın büyük önem taşıdığını hatırlattı. Bursalıların gün boyu birçok etkinliğe katılarak bayramı coşkuyla kutlamaya devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tarihi Belediye Binası önünde toplandık. Altıparmak’ta bizim hikayelerimizin olduğu eski Atatürk Stadyumu alanına doğru fener alayı yaparak yürüyüşe geçiyoruz. Nilüfer konseriyle de coşku doruğa çıkacak. Bursa’da artık bu coşkunun önünü kimse alamaz. Katılım gösteren veya gönülleri bizlerle olan herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepimizin bayramı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi. BAŞKAN BOZBEY’DEN BURSALILARA MÜJDE Binlerce Bursalının katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı, Altıparmak’taki Atatürk Stadyumu alanında son buldu. Alanı dolduran binlerce kişi, ellerindeki Türk Bayrakları ve 10. Yıl Marşı’yla birlikte coşkuya ortak oldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıları selamladı. “Yüreğindeki bağımsızlık ateşini söndürmeyenler; tarihimizin her sayfasını gururla, onurla ve direnişle yazan kahraman atalarımızın torunları; özgürlüğü en yüce değer bilen Cumhuriyet bekçileri merhaba” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, böylesine güzel bir zafer gününde bir müjdesi olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, “Atatürk’ün ismini taşıyan, şampiyonluk da dahil nice başarılara ev sahipliği yapan stadyumun kapalı tribününü, anılarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara anıları aktarmak için yeniden yapacağız. Bu statta anılarımız var. Karşı taraftaki merdivenlerde az maç izlemedik. Anılarımızı gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz var. Bursaspor da inşallah hak ettiği yere gelecek” diye konuştu. “BU ZAFER, BİR ULUSUN YENİDEN DOĞUŞUNUN İFADESİDİR” Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan ‘Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102. yıl dönümünde Bursalılarla bir arada olmanın büyük gururunu yaşadığını belirten Başkan Bozbey, “Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Ebediyen hür ve bağımsız kalacak olan milletimizin bir ferdi olarak, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyen Atamızın önderliğinde Türk milleti 102 yıl önce bugün, bir destan yazarak bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti. 30 Ağustos sabahı, yüreklerde yeni bir umudun kıvılcımı yanıyordu. Göklerden kara bulutlar çekilmiş, yerini özgürlüğün ışığına bırakmıştı. Atamız, işgalden kurtuluşun ışığını yakmış ve Anadolu'yu zaferle kucaklamıştı. Bugün Büyük Zaferi kutladığımız 30 Ağustos, Türk Milleti’nin karanlık günleri geride bırakıp, aydınlık bir geleceğe adım attığı gündür. Başkomutanımız Atatürk'ün liderliğinde, kahraman ordumuzun ve fedakar milletimizin inancıyla kazandığımız bu zafer, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşunun ifadesidir” dedi. “30 AĞUSTOS ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN TEMEL TAŞIDIR” 30 Ağustos’un ayrıca, milletin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun mihenk taşı olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Bir zamanlar bu kentte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın halkın genelini ilgilendirmediğini, hatta daha ileri giderek ormancılık gününden farkı olmadığını söyleyenler oldu. 30 Ağustos zaferinin karşısında olanlar, değerini bilmeyenler, sahiplenmeyenler 30 Ağustos’un anlamını kavrayamazlar. 30 Ağustos özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın temel taşıdır. Bugün bu topraklarda hür ve tam bağımsız olarak yaşamamızı, 30 Ağustos zaferimize borçlu olduğumuzu bilmek, bir vatandaşlık borcudur. Bağımsızlık; bir milletin en yüce değeri, özgürlük ise onun en kıymetli hazinesidir. Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en kutsal görevidir” diye konuştu.

“HARİKASIN BURSA” 30 Ağustos’un hepimizin bayramı olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, bu zaferin özgürlüğümüzün zaferi olduğunu dile getirdi. Bu zaferin yeniden doğuşun zaferi olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Bu zafer, ülkemizin geleceğini inşa eden tüm milletimizin zaferidir. 30 Ağustos, hepimizin zaferidir. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan Bursa'mızda bugün, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını coşkuyla kutluyoruz. Teşekkürler Bursa. Tüm bu değerlerimizin ışığını kentimizin tamamına yansıtmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizin kalbinde yaktığı bağımsızlık ateşi, aynı kararlılık ve inançla yanmaya devam ediyor. Bu inançla; Atamızın ‘demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti’ ülküsünü savunacak, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Burada gördüğüm bu coşku üzerine ‘Harikasın Bursa’ diyorum. Bu coşku Bursa’nın 102 yıldır taşıdığı ruhun, asla sönmeyeceğini de gösteriyor. Bursa’mızın zafer dolu yüreği hep birlikte atıyor. Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Zafer hepimizindir. Tarihimizin dönüm noktası olan bu günde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Anadolu’yu bizlere yurt olarak kazandıran bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Bu coşku yaşam boyu sürsün” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile alanı dolduran binlerce Bursalıyı Türk Bayrağı ile selamladı. Ardından usta sanatçı Nilüfer sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.