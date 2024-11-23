Gaziosmanpaşa Belediyesi Su Kemeri Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, kurum yöneticileri ve belediyenin eğitim, kültür, spor ve kadın sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler katıldı. Davetlilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Bahçetepe, hediye takdiminde bulundu. Öğretmenler, Başkan Bahçetepe ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“EMEKLERİNİZ VE KATKILARINIZ İÇİN HEPİNİZE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programda konuşan Başkan Bahçetepe, “Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, aklın ve bilimin ışığında büyüyen bir Gaziosmanpaşa inşa etmek hepimizin sorumluluğu. Her biriniz, insanımıza dokunan, ihtiyaçlarına cevap veren ve doğrudan yaşama katkı sunan bir görev üstleniyorsunuz. Biz de sizlerin tecrübesiyle, katılımıyla, halkımızın ilgisine cevap vermeyi amaçlıyoruz. Tüm Gaziosmanpaşa halkı adına emekleriniz ve katkılarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA İYİ BİR GELECEK SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Bahçetepe, “Eğitime verdiğimiz değeri yaygınlaştırarak, eğitim birimlerimizin sayısını ve niteliğini artırmak zorundayız. Çok yakında Hürriyet Mahallemizde bir kreş açacağız. Şakir Zümre Caddesi’nde Anne-Çocuk Kampüsü’nü hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yıldıztabya Mahallemizde bir kreş ve bir bilgi evi planımız var. Küçükköy Meydanı’nda gençlik merkezi açıyoruz. Çocuklarımızın beslenme çantasına katkı sunmak için okullarımızın önünde süt dağıtımı yapıyoruz. Tüm bu hizmetlerle çocuklarımıza iyi bir gelecek sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BAHÇETEPE, OKULLARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Başkan Bahçetepe, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki okulları da ziyaret etti. Burada okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Bahçetepe, hem Öğretmenler Günü’nü kutladı hem de öğretmenlerle keyifli sohbetler ederek fikir alışverişinde bulundu.