Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Harmancık Ortaokulu’nda robotik laboratuvar kuran Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerini ağırladı.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için Bursa’ya gelen Üsküdar Amerikan Lisesi’nden 30 öğrenci ve 2 öğretmeni Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde misafir etti. Burada Başkan Aydın’la bir araya gelip sohbet eden öğrenciler ardından müzeyi gezme imkanı buldu. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Harmancık Ortaokulu’nda robotik laboratuvar kurup mentorluk da yaptığı projeye Osmangazi Belediyesi de her türlü desteği verecek.

“BU PROJE SADECE TEKNOLOJİYLE DEĞİL, DAYANIŞMA VE UMUTLA DA DOLU”

Gençlerin bir araya gelerek, paylaşıp, ürettikçe bu ülkenin yarınının çok daha aydınlık olacağını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bugün Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde özel bir grubu ağırladık. Üsküdar Amerikan Lisesi’nden genç arkadaşlarımız, Harmancık Ortaokulu’nda bir robotik laboratuvar kurdu. İşin en güzel yanı ise sadece kurup bırakmamış olmaları; aynı zamanda mentorluk da yapacaklar. Bilgi ve deneyimlerini Harmancık’taki çocuklarla paylaşarak onlara ilham olacaklar.

Bu proje sadece teknolojiyle değil, dayanışma ve umutla da dolu. Biz de bu anlamlı çalışmada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Emeği geçen tüm gençleri, öğretmenlerini ve katkı sunan herkesi kutluyorum” dedi.

“TOPLUMA DEĞER KATTIĞIMIZ BİR ORTAM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesini ziyaret eden Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencisi Alara Onur, “Biz Harmancık Ortaokulu’yla bir proje yapmaya karar verdik. İlk olarak okul müdürüyle iletişime geçtik. Okulun ihtiyaçlarını tespit ederek robotik laboratuvarı kurmaya karar verdik. Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri olarak kendi aramızda topladığımız paralarla ilk önce bilgisayar aldık. Bağışçılarımızın katkılarıyla printer desteği sağladık. Bu projenin açılışını yapmak için Bursa’ya geldik. Biz burayı açtıktan sonra proje bitmeyecek mentorluk projemizi de başlatacağız. Bu projeyle Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki robotik kulüpleriyle Harmancık Ortaokulu öğrencilerini eşleştirerek onlara robotik bilgi anlamında destek olacağız. Çocukları hayata kazandırmak onlarda bir iz bırakmak topluma değer kattığımız bir ortam oluşturmak istiyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a projemize verdiği ilgi ve destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.