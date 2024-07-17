Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi’nin hizmet kalitesini arttırmak, ilçede yaşayan tüm yurttaşlara refah ve mutluluk sunabilmek adına belediye birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Osmangazi’de hizmet kalitesini arttırmak için var gücüyle çalışan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Başkan Aydın, “Hizmet odaklı çalışmaktan başka amacımızın olmadığını hissettirmek açısından bir araya geldik” dedi. Her ay gerçekleştirilecek toplantıların ilki Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

“BİRİNCİ GÖREVİMİZ OSMANGAZİLİLERİN HUZUR VE REFAHINI ARTTIRMAK”

Osmangazi’de yaşayan yurttaşların huzur, mutluluk ve refahını artırmak için çalıştıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Tüm bunlar hizmetle ve hizmetin kalitesinin arttırılmasıyla olur. Bu hizmeti başkan, başkan yardımcıları, müdürler ve personel yapacak. Bizim belli aralıklarla bu toplantıları gerçekleştirmemiz gerekiyor. 2025 stratejik planında Osmangazi’nin nerelere taşınmasıyla ilgili düşüncelerinizi, eksikleri ve iyileştirilmesi gereken alanları not edecek ve burada sunacak şekilde toplantılar yapacağız. Bu toplantıları her ay düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Dr. Haldun Esen, belediye personelimize 3 günlük ‘Stratejik Plan Hazırlığı ve Süreç Yönetimi’ eğitimi verdi. Bu toplantıdan çıkan veriler doğrultusunda, iyileştirilmesi gereken yerlerle ilgili notlar elimize ulaşacak. Bu notlar ulaştıktan sonra aylık olarak değerlendirmeler yapacağız. 2025-2029 stratejik planında nereye gelmek istediğimizi düzenli toplantılarla ölçmemiz gerekiyor. Artık yeni bir vizyonun başladığını bilip, görerek; birinci görevimizin Osmangazi’de yaşayan insanların refahı, mutluluğu ve hayatını kolaylaştıracak atılımların yapılması üzerine programlamak gerekiyor” dedi.

“HİZMET VE ÇÖZÜM ODAKLI BİR BELEDİYECİLİK YAPIYORUZ”

“Bizim bir tane amacımız var o da vatandaşımıza en güzel, en iyi hizmeti sunabilmek” diyen Başkan Aydın, “Osmangazi’de yaşayan yurttaşların değişimi gerçekten hissedebilmesini sağlamamız gerekiyor. Buradaki yaşantının hem deprem açısından, hem de trafik, kentsel dönüşüm, çarpık kentleşme gibi diğer tüm faktörler açısından iyileştirilmesi gerekiyor. Bugün burada, hizmet odaklı çalışmaktan başka amacımızın olmadığını hissettirmek açısından bir araya geldik. Hizmet ve liyakat odaklı yaklaşarak, işinde yetkin olan arkadaşlarımız ile yola devam ediyoruz. Yapmayandan da müsaade isteyerek, yerine o işi daha iyi yapan kişilerle yola devam edeceğiz. Bizim, gelen herkese kapımız açık. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya odaklanıyoruz. Kimsenin gelirine, yaşantısına ve mahallesine odaklanmadan, tüm yurttaşlarımızı Osmangazili olarak görerek, hizmet ve çözüm odaklı bir belediyeciliği yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.