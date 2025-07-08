Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hac ibadetini yerine getiren Konyalı hacıları ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile hac ibadetini yerine getiren Konyalı hacılar Abdi Kedersiz ile Mehmet Ay'ı evlerinde ziyaret etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte hac farizasını tamamlayarak yurda dönen Abdi Kedersiz’i ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra yine hacdan dönen Mehmet Ay’ı evinde ziyaret etti.

Başkan Altay, “Hac ibadetini yerine getiren tüm hemşehrilerimin ibadetleri mebrur olsun. Bu kutlu vazifeyi ifa eden tüm hemşehrilerimi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.