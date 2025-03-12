Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretleri kapsamında Karasu’yu karış karış geziyor. Son olarak Karasu’da muhtarlarla bir araya gelen Alemdar, ilçenin taleplerini dinledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeleri karış karış gezerek şehrin adete röntgenini çekiyor ve yeni projelerini kamuoyuyla tek tek paylaşıyor.

Alemdar’ın ilçe ziyaretleri Karasu’da devam etti ve burada muhtarlarla bir araya gelerek talepleri dinledi, fikirleri aldı, Karasu’nun geleceğine yönelik hedeflerini anlattı.

Yoğun katılım

Karasu SGM’de gerçekleşen buluşmaya Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Recep Aksu, MHP İlçe Başkanı Hamza Uğur, Genel Sekreter Yardımcısı Arslan Yılmaz, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cinal, Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ve Karasulu muhtarlar katıldı.

Karasu Sahili’nde rekreasyon adımı

Alemdar öncülüğünde Karadeniz’in mavi incisi Karasu’nun turizm potansiyelini güçlendirecek olan ilk adım olacak Karasu Sahil Düzenleme Projesi’nden bahseden Alemdar, Türkiye’de nadir bulunan nehrin ve denize döküldüğü geçiş alanındaki rekreasyon projesinin detaylarına yer verdi.

Cazibe merkezi olacak

Karasu’nun yeni cazibe merkezi olacak proje hakkında bilgi veren Başkan Alemdar, “İlçemizin potansiyelini ortaya çıkartacak projeleri hayata geçiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan aldığımız destekle Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Yeni Mahalle’de örnek bir sahil düzenleme ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. 6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme alanı, bisiklet yolu, oturma grupları, gölgelikler, balık tutma alanları, modern aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile tamamlanacak. Yeni Mahalle yeniden cazibe merkezi olacak. Yakında çalışmalarımız başlayacak” dedi.

Sahillere yeniden mavi bayrak

Karasu sahilini yeniden mavi bayraklı sahiller arasına katacaklarını belirten Başkan Alemdar şöyle dedi: “Yeni sezon öncesinde şehrimizin yüzü Karasu’da sahillerimizi yeniden mavi bayrak ile buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Karasu Sahil Park’ta yıpranan, ömrünü yitiren döşemeler, çocuk oyun grupları, gölgelikler ve oturma alanları yenilenerek yaz sezonu öncesinde hazır hale getirilecek”

“Hizmetlerin sonuna kadar arkasındayız”

Hizmet siyaseti üzerinden hareket ettiklerini belirten AK Parti ilçe Başkanı Recep Aksu, “Mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak Karasu’ya önemli katkılar sağlıyorsunuz bizde bu hizmetlerin sonuna kadar arkasındayız. Yapılan işlerin koordineli bir şekilde yürütmek süreci kolaylaştırır ve sistemli hale getirir. İlçemize kazandırdıklarınız için Yusuf Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum”ifadelerini kullandı.

“Tek derdimiz en iyi şekilde hizmet etmek”

Birlik ve beraberlik içerisinde uyumla çalıştıklarını dile getiren Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, “Yusuf Başkanımız ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İlçemiz için hep birlikte mücadele ediyoruz. Hepimiz hizmet için seçildik, tek amacımız ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek. Birbirimizi anlamalı, hoşgörüyle yaklaşmalı ve ortak bir bakış açısıyla hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yeni Mahalle’deki projenin en kısa süre içinde tamamlanarak Karasuluların hizmetine açılması hedefleniyor.