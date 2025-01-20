Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve yönetimini konuk eden Başkan Alemdar, “Muhtarlarımızla hamdolsun ilk günden bu yana sıkı bir iletişimimiz var. Her ilçemize, mahallemize hizmet ulaştırmaya, talep ve istekleri çözüme kavuşturmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah hep birlikte güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve yönetimini ağırladı.

Başkan Alemdar, Başkan Erdem ve yönetimiyle, şehre hizmet noktasında atılacak adımlar ve mahallelerin ihtiyaçları konusundaistişarelerde bulundu.

Güçlü bir şekilde yola devam

Muhtarların vatandaşın sesinin duyulması noktasında önemli bir rolü olduğunu ve bu doğrultuda ihtiyaç olan mahallelere hizmetin çok daha hızlı ulaştığını söyledi.

Her ilçeye, her mahalleye hizmet sunmak için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Alemdar, hizmet serüvenine muhtarların da katkısıyla daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade etti.

Şehrimizin tamamına hizmet sunuyoruz

Alemdar şöyle dedi: “Muhtarlarımızla her zaman iç içeyiz. İlçe ziyaretlerimizde de ilçedeki muhtarlarımızın tüm talep ve isteklerini dinliyoruz. Sizlerden gelen istek ve talepler bizim için çok önemli.İnşallah hizmet yolculuğumuza hep birlikte devam edeceğiz. Her ilçemize, mahallemizehizmet sunarken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirilen muhtarlık derneği seçimlerinin de hayırlı olmasını diliyor, tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum”

Ziyarette konuşan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “16 ilçemizde muhtarlar derneklerinin seçimlerini tamamladık. Seçim sonrasında ilk ziyaretimizi sizeyapmak istedik. Şunu ifade etmek isterim ki sizler her zaman bizim yanımızda oldunuz. Göreve geldiğiniz günden itibaren birçok hizmeti hayata geçirdiniz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.