Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un katılımıyla düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalar atıldı. Avlu Kongre Merkezinde gerçekleşen imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, sendika temsilcileri ve belediye personeli katıldı. Başkan Akın, belediye personelini enflasyona ezdirmezken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan kadrolu işçilerin maaşlarına enflasyon oranının üzerine 4 puanlık refah payı uygulaması yaptı. Başkan Akın, refah payının 4 puan olarak belirlendiğini açıklarken zam oranının personele hayırlı olması temennisinde bulundu. Sözleşmeyle personelin günlük yevmiyeleri ve sosyal haklarında düzenleme yapılarak çalışanlar enflasyona ezdirilmedi.

AKIN’DAN MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR

Mesai arkadaşlarıyla birlikte Balıkesir’e el birliğiyle hizmet ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizler, ruhuna uygun bir yönetim sergiliyoruz. Ayrımcılık ötekileştirme yok. Kuvayımilliye ruhuna uygun bir şekilde Balıkesir’i yönetip Türkiye’de bir örnek olmak için çalışıyoruz. Bu millet ne çektiyse ayrımcılıktan ve ötekileştirmeden çekti. Balıkesir bu konuda Türkiye’nin örneği olacak hemşehrim. Söz veriyorum. İmkanlarımız çerçevesinde ailem dediğim siz mesai arkadaşlarımın en iyi şartlarda yaşaması en büyük arzumdur. Onun için uzun süren bir çalışma sonrasında 2025-2027 toplu iş sözleşmemizi imzalıyoruz. Bir yıldan uzun süredir sizlerle çalışıyoruz. Evimizden ve ailemizden daha çok birlikte zaman geçiriyoruz, gecemizi gündüzümüze katıp Balıkesir’imize el birliğiyle hizmet ediyoruz. Öncelikle Balıkesir’imizin kalbinde, yani Balıkesir Büyükşehir Belediyemizde, birlikte mesai yaptığımız bu süreçte, şehrimize ve belediyemize sunduğunuz katkılar nedeniyle hepinize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ"

Balıkesir’i Türkiye’nin en müreffeh, adil ve yaşanabilir kentlerinden biri yapmanın Büyükşehir Belediyesi personelinin desteği ve gayretiyle mümkün olacağını vurgulayan Akın, bunun bir ekip işi olduğunu söyledi. Balıkesir’in Kuvayı Milliye geleneğinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmayı öğrettiğini belirten Akın, "Balıkesir emanettir. Emanet kutsaldır. Bizler emanetçiyiz. Milletimize karşı sorumluluğumuz var. Emanete sahip çıkan değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizler, ‘Balıkesir Takımı’yız. Hepimiz ‘Balıkesir Takımı’nın bir ferdiyiz. Bugün, bu dayanışmayı evimizden, yani Balıkesir Büyükşehir Belediyemizden başlayarak kentimizin dört bir yanına yayıyoruz. Sizlerin çalışma koşullarını da bu dayanışma kapsamında ele alıyoruz. Siz, fedakâr çalışma arkadaşlarımız bizim için çok değerlisiniz. En değerlimizsiniz. Biz de sizin özverili çalışmalarınız için her türlü fedakârlığı yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü çalışma arkadaşlarımız huzurlu olursa tüm ‘Balıkesir Ailem’ huzurlu olur" şeklinde konuştu.

ENFLASYON +4 PUAN REFAH PAYI

Toplu iş sözleşmesi için sendikayla uzun süredir görüşmeler gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Akın "Bu kapsamda mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarında birtakım iyileştirmeler sağladık. Emin olun önceliğimiz her zaman sizlerin huzur ve refahı oldu. Balıkesir’imizi yönetirken uyguladığımız halkçı modeli, hiçbir çalışma arkadaşımızı mağdur etmeden Balıkesir Büyükşehir Belediyemizde de uyguladık. Bu doğrultuda; sözleşme süremizi iki yıl olarak belirledik. Yevmiyeleri, ilk 6 ay için enflasyon artı 4 puan refah payı oranında ve sonraki 6 aylar için ise enflasyon artı 2 puan refah payı olacak şekilde artırdık. Sendikal ikramiyeyi toplamda 60 yevmiye olarak belirledik. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde otuzar yevmiye olarak ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINDA İKRAMİYE MÜJDESİ

Bayram yardımlarıyla ilgili yapılan iyileştirmeler hakkında da açıklama yapan Akın, "Ramazan Bayramı’nda 1500 TL, Kurban Bayramı’nda 2 bin TL olacak şekilde belirledik. Ve ilave olarak ilk kez işçilerimize, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 1000 TL ikramiye vereceğiz. Sözleşme süresince uygulanacak zam oranlarını, tüm ücret maddeleri için geçerli kıldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve BASKİ Genel Müdürlüğümüzde görev yapan kadrolu işçi arkadaşlarımızın ücretlerinde de aynı oranda artış sağladık. Toplu iş sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını diler, Sayın Genel Başkan Nihat Yurdakul’un şahsında emeği geçen tüm Belediye-İş Sendikası temsilcilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

“SİZİ, SİZDEN DAHA ÇOK DÜŞÜNEN BİR ARKADAŞINIZIM"

Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir’e kendisiyle birlikte hizmet eden mesai arkadaşlarına seslenen Akın, "İsterim ki bu oran çok daha fazla olsun. İnanın kimsenin bundan hiçbir şüphesi olmasın. Sizi, sizden daha çok düşünen bir arkadaşınız var. Sizlerle omuz omuza başardığımız ve bundan sonra da başaracağımız pek çok iş var. Hiçbir bahane altına sığınmadan vatandaşımıza hizmet götüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın huzur ve refahı için gece gündüz demeden, sahada görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmamızı el birliğiyle büyüteceğiz. Balıkesir’imizi çocukların mutlu, annelerin umutlu, babaların başı dik, emeklilerin yüzünün güldüğü, çiftçilerin zengin olduğu bir şehir haline hep birlikte getireceğiz. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayret ve yaptığınız özverili çalışmalar nedeniyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.