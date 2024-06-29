Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün ve Fatma Aksal ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek Edirne Belediyesi organizasyonu ile 5-6-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti.ANKARA (İGFA) - Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i Ankara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret ederek 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti.

Görüşmeye; Edirne Valisi Yunus Sezer, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün, Fatma Aksal ve Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim de katıldı. Başkan Akın, gerçekleştirilen görüşmede Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ilk kez uygulanacak yeni formatı ve bu yılki etkinliğin hazırlıkları hakkında detaylı bilgiler sundu. Ayrıca, Kırkpınar’a davetin simgesi olan Kırmızı Dipli Mum’u Genel Başkan Özgür Özel’e takdim etti.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Edirne Belediye Başkanı Av.Filiz Gencan Akın, “Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgiyle takip ettiği, yüzlerce pehlivanın büyük bir azim ve hırsla güreştiği, kıran kırana geçen müsabakaları ile izleyicilere benzersiz bir heyecan yaşatan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni bu yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’mızda gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’mizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i aramızda görmekten onur duyacağız” ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin sadece bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda Edirne’nin ve Türkiye’nin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak “UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu etkinliğimiz, hem kültürümüzü yaşatmak hem de gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir öneme sahip. Genel Başkanımızın katılımı, bu anlamlı etkinliğe ayrı bir değer katacaktır” dedi. Başkan Akın, hemşehrilerinin sevgi ve selamlarını da Genel Başkan Özgür Özel’e ilettiğini söyledi.

Başkan Akın ve beraberindeki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Edirne’de bir yılı aşkın süre boyunca Valilik görevini yerine getirmiş olan Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık da ziyaret ederek, onları da Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet etti.