Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı'nın kongresi tamamlandı, aday listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Listede, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır da yer aldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Daha önce Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçilen Hakan Çakır, bu kez de Basın Vakfı yönetiminde yer alarak dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Asil Listesi'nde; Yılmaz Karaca, Sezai Matur, Hakan Sezer, Ahmet Oğuz, Mehmet Işık, Kemal Soylu, Ebru Küçükaydın, Hakan Çakır, Musa Özdemir, Buse Akbıyık, Bülent Özyazıcı yer aldı.

Denetleme Kurulu'na Mehmet Çanbek, Şafak Erel ve Sermet Çuhadar seçilirken, Danışma Kurulu ise; Hayrettin Yener, Doğan Bostancı, Davut Uyar, Şahin Özer, Alaettin Yakın, İbrahim Akkaya, Avni Gelendost, Züleyha Karaman ve A. Kadir Sabuncuoğlu'ndan oluştu.