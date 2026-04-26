Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesinde sahil bölgelerinde bakım ve yenileme çalışmalarına hız verdi. Kent genelinde yürütülen çalışmalarla sahillerin daha konforlu, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler; Kandıra Cebeci, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel sahilleri başta olmak üzere birçok noktada bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında sahil alanlarındaki donatı elemanları boyanıp verniklenirken, zemin yazıları da yenileniyor.

Ulaşlı Halk Plajı'nda ise altyapı çalışmaları öne çıkıyor. Ekipler; WC, duş ve soyunma kabinleri için beton döküm işlemlerini sürdürürken, bu alanlarda deck montajları da eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Sahil genelinde yürütülen yenileme çalışmalarıyla hem estetik görünüm güçlendiriliyor hem de kullanım konforu artırılıyor.

GÜVENLİK VE HİJYEN SAĞLANIYOR

Yapılan düzenlemelerle sahillerde görsel bütünlük sağlanırken, hijyen ve güvenlik standartları da üst seviyeye çıkarılıyor. Yetkililer, çalışmaların etap etap tüm sahil şeridinde devam edeceğini belirterek, Kocaeli kıyılarının yaz sezonuna eksiksiz hazırlanacağını ifade etti.