İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağır ve kör kadınları KETEM'le buluşturdu. Mamografi ve HPV taramaları için refakatli, erişilebilir hizmet devreye girdi; hedef en az 400 kadına ulaşmak.

İZMİR (İGFA) - Engelli kadınların sağlık bilgisine erişimde yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak amacıyla başlatılan Kadın Sağlığı Atölyeleri, yeni bir aşamaya taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeli Emel Pektezel, Özlem Özer ve Melek Uslular tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Konak KETEM iş birliğiyle sağır ve kör kadınların mamografi çekimi ve HPV taramalarıyla doğrudan sağlık hizmetine erişmesi sağlandı. Kadınların yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda erişilebilir sağlık hizmetlerine de ulaşabilmesini hedefleyen uygulama, kapsayıcı bir sağlık modeli sunuyor. Atölye sürecine katılan engelli kadınlar, yönlendirme ve refakat desteğiyle tarama hizmetlerinden faydalandı. Çalışmada, sağlık hizmetlerine erişimde karşılaşılan fiziksel, iletişimsel ve bilgi temelli engeller azaltıldı.

HEDEF, EN AZ 400 ENGELLİ KADINA ULAŞMAK

Proje hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü personeli Emel Pektezel, 'Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak engelli kadınların sağlık bilgisine erişimde yaşadığı eşitsizlikleri azaltmak için Kadın Sağlığı Atölyelerini başlatmıştık. Bu çalışmayı bir adım ileriye taşıyarak sağır ve kör kadınların kanser taramalarıyla sağlık hizmetine erişimini güçlendirmeyi amaçladık. Bilginin de, sağlık hizmetlerinin de herkes için eşit, erişilebilir ve kapsayıcı olduğu bir modeli yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Kent genelinde en az 400 engelli kadının erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak istiyoruz' dedi.

Konak KETEM'de mamografi çekimi ve HPV taramasına katılan Bornova Sessizler Derneği Üyesi Ayşe Özen, 'Daha önce kadın sağlığı eğitimlerine gidiyordum. Bugün de mamografi çektirip HPV testi yaptırdık. Muayenelerimiz yapıldı, çok memnun olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz' derken, bir diğer sağır katılımcı Zümrüt Baysal da 'Herkese çok teşekkür ediyoruz. 'Yardım eden biri olsa da doktora gitsem' diye düşünüyordum. Tercümanlarımıza teşekkür ederim. Mamografi ve HPV testi yaptırdım' diye konuştu. Karabağlar Rehberlik Araştırma Merkezi'nde öğretmen olan görme engelli Songül Parlak, 'Çok verimli bir şekilde eğitim aldık. Buraya da tarama için geldik. Engelliler için erişilebilir bir hizmet oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Tek başıma olsam gelemezdim, korkardım ama bu çalışma benim motivasyonumu artırdı' ifadelerini kullandı.