Uludağ Elektrik, basın mensuplarıyla geleneksel hale getirdiği ‘En Enerjik Bowling Turnuvası’nın bu yıl 5'incisini düzenledi. Medya sektörü çalışanlarını aynı çatı altında buluşturan turnuvada basın mensupları eğlenceli dakikalar geçirdi.BURSA (İGFA) - Uludağ Elektrik'in Korupark Bowling Salonu’nda yapılan En Enerjik Bowling Turnuvası’na her biri 5’er kişiden oluşmak üzere 50'ye yakın takım katılım gösterdi.

Turnuva kapsamında Haberdar Medya şampiyon olurken, takımın her bir oyuncusu, en skorer kadın ve erkek oyunculara küçük altın takdim edildi.

Anadolu Ajansı'nın ikinci ve Sosyal TV'nin ise üçüncü olduğu turnuvada takımların üyelerine ise hediye çekleri verildi.

Kurumsal olarak geleneksel hale getirdikleri "En Enerjik Bowling Turnuvası" ile bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, "Biraz olsun iş stresinden uzaklaşmak turnuvaya katılan herkese çok iyi geldi. Spor yaparken, eğlenme ve kaynaşma fırsatı bulduğumuz turnuvaya her zaman desteklerini hissettiren basın mensuplarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.