Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan Başakşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik çevre projelerini Başakşehir Millet Bahçesinde düzenlenen Çevre Festivali ve Ödül Töreni ile taçlandırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri eserlerle çevre bilincine katkı sunan Başakşehirli öğrenciler, bu yıl 5.'si düzenlenen 5. Çevre Festivalinde ödüllerine kavuştu. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, İstanbul İl Çevre Müdürü Maliki Ejder Batur, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve Başakşehir Müftüsü Feyyaz İdin katıldı.

'Bu başarıyı çocuklarımızla birlikte kazandık'

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde, farklı kademelerde dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu. Gün boyunca öğrencileri eğlenceli sahne gösterileri, çeşitli etkinlikler ve renkli aktiviteler karşıladı.

Festivalin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, çevre ve geri dönüşüm alanında elde edilen başarıda çocukların önemli payı olduğunu vurguladı. Kartoğlu, 'Çok güzel şeyler başardık. Bize ödüller verdiler. Geri dönüşümde başarılı olduğumuz için bakanlığımız bize en başarılı belediye ödülünü verdi. Başakşehir'imiz bu ödülü hep birlikte kazandı, sizlerle kazandı. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu, çocukların çevre bilinciyle hareket etmesinin geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olduğunu belirterek, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Başakşehirli çocuklar sıfır atıkla büyüyor

Başakşehir Belediyesi ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Başakşehirli Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor' projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 'Başakşehir'den Dünyaya Geri Dönüşüm' temasıyla gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilçedeki 21 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşıldı.

Yıl boyunca geri dönüşüm ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazanan öğrenciler, atık malzemeleri yeniden değerlendirerek 17 binden fazla eser üretti. Ayrıca geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan 1.100 kıyafetin yer aldığı defileler sergilendi, toplam 1.200 öğrenciden oluşan korolar da sıfır atık temalı şarkılar seslendirdi.

Bir eğitim yılı boyunca ortaya konulan bu çalışmalar, Çevre Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hayal gücü ve yaratıcılığın çevre duyarlılığıyla buluştuğu eserler arasından dereceye giren çalışmalar ise ödüllendirildi.