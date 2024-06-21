Balkan Üniversiteler Birliği “Balkanlarda Turizmde Tanıtım” paneli gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) tarafından Tiran’da gerçekleştirilen toplantı kapsamında uzmanlar, “Balkanlarda Turizmde Tanıtım” konusunda konuştular.

Panelin açılış konuşmasını yapan Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanı Mırela Kumbaro, Balkan ülkeleri açısından bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu ve böylesine değerli bir etkinlikte yer almaktan dolayı onur duyduğunu ifade etti. Etkinliğin yapılacağı alana yürüyerek gelirken birçok turistle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kumbaro, Arnavutluk olarak her geçen yıl turist sayısını artırma konusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiklerini dile getirdi. Günümüzde Arnavutluk toplam nüfusunun 2,8 milyon olduğunu ve geçen yıl toplam 10,9 milyon turisti ağırladıklarını belirten Kumbaro, Arnavutluk açısından bunun önemli bir başarı olduğunu ama aynı zamanda bu yılki hedeflerinin daha da yüksek olduğunu vurguladı.

Karadeniz Üniversiteler Ağı Genel Sekreteri Eden Mahmut’un moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakan Yardımcısı Vılma Bello, Tiran Üniversitesinden Prof. Dr. Lorenc Bejko, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ve Kanada Teknoloji Üniversitesinden Enrıco Ceko birer sunum yaptılar.

Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakan Yardımcısı Vilma Bello, bölgedeki turizm potansiyelinin tanıtılması açısından böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, Arnavutluk’un son yıllarda turizm alanında önemli yatırımlara imza attığından söz etti. Arnavutluk olarak küçük bir ülke olduklarını ama özellikle son yıllarda turizm alanında önemli adımlar attıklarını belirten Bello, özellikle altyapı çalışmaları yaparak bazı bölgeleri turizm açısından daha cazip hale getirdiklerini vurguladı. 2023 yılında 10 milyon üzerinde turist ağırladıklarını ve bu rakamın bu bölge açısından çok önemli olduğunu söyleyen Bello, turizm gelirlerinin ekonomiye olan katkısının da önemine vurgu yaptı.

Tiran Üniversitesi Arkeoloji ve Miras Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenc Bejko sunumunda, gelişmiş ülkelerde turizm sektörünün sadece yılın üç ayı sezonluk bir iş kolu olmadığına, tüm yıla yayılan ve ekonomiye ciddi katkılar sunan bir sektör olduğuna vurgu yaptı. Bejko, Arnavutluk’un gerek tarihi gerekse arkeoloji alanı açısından çok zengin olduğunu ve kültür turizmi çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler; Balkanların güzel manzaraları, tarihi mekanları ve canlı kültürleriyle tanınan bir turizm destinasyonu olarak giderek daha popüler hale geldiğini söyleyerek, rengarenk binalarıyla Arnavutluk'ta Tiran, Hırvatistan'da Dubrovnik, Yunanistan'da Meteora manastırları ve güzel manzaralı Adriyatik kıyısı gibi yerlerin çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çektiğini belirtti. Balkanlar'ın metaforik tasvirleri açısından çok olumlu bir turist potansiyeli barındırdığını ifade eden Güler, Balkanlar'ın doğal, tarihi, kültürel, etnik, dini, dilsel, sosyal ve politik çeşitliliği, bölgeyi rekabetçi bütünsel bir turizm destinasyonuna dönüştürmek için özgün ve önemli bir turizm kaynağı olduğunu vurguladı. Balkan ülkelerinin, çeşitli turizm olanaklarını etkili bir şekilde tanıtması ile çok çeşitli uluslararası turistleri ülkelerine çekebileceklerini ifade eden Güler, Arnavutluk’un bu açıdan daha fazla çalışmalar yapması gerektiğini ve iş birliğine dayalı turizm çabaları yoluyla Balkan ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bölgelerin, çok turistle destinasyon konseptini benimseyerek daha geniş bir kitleye yönelik çekiciliğini artırabileceklerini, sürdürülebilir turizmi teşvik edebileceklerini ve turizm endüstrilerinin ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarabileceklerini söyledi.

Canadian Institute of Technology’den Enrico Ceko sunumunda, Batı Balkanlarda turizm sektörünün karşılaştırmalı analizi konusunda bilgiler verdi. Balkan ülkelerinin yakın zamanda ISO standartları uluslararası topluluğuna katıldığını ve Dünya Bankası İş Yapma ve Yaşam Kalitesi Endeksi çalışmalarında yer aldığını vurgulayan Ceko, Balkan ülkelerinin yıllardır kalite kurumları, kalite altyapısı, iş yapma sorunları ve yaşam kalitesi seviyesi ile ilgili çok sayıda sorun yaşamış olduğunu söyledi. Arnavutluk’a turizm sektörü açısından bakıldığında son yıllarda önemli altyapı yatırımlarına imza attıklarını ve bunun önemli bir başarı olduğunu ifade eden Ceko, aynı zamanda turizm sektörünün ekonomiye olan katkısının da çok önemli olduğunu vurguladı.