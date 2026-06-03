Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın üretimi ve üreticiyi merkeze alan tarım vizyonu doğrultusunda, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Manyas Ovası'nda 2026 yılı sulama sezonu öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmalarını tamamlandı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in verimli topraklarında tarımsal üretimini sürdüren çiftçilerin suya zamanında ve düzenli şekilde erişebilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda sulama kanalları ve iletim hatları sulama sezonuna hazır hale getirildi. Manyas Barajı Regülatörü'nde gerçekleştirilen sezon açılış programına Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, ilgili daire başkanları, yöneticiler ve çiftçi temsilcileri katılım sağladı.

ÇİFTÇİ ODAKLI HİZMETLE ÜRETİM GÜCÜ ARTACAK

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sulama sezonu öncesinde Manyas Ovası Sulama Tesisi'nde bakım ve hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi. BASKİ'nin altyapı destekleri sayesinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı Manyas'ta sulama sezonunun verimli ve kesintisiz geçmesi için, açık sulama kanallarında makinalı temizlik çalışmaları tamamlandı.

Temizlik çalışmalarının ardından gerçekleştirilen yabancı ot mücadelesiyle ana iletim hatlarının sağlıklı ve düzenli su iletimi yapması sağlandı. Kapalı sulama hatlarında ise bakım, kontrol ve teknik inceleme çalışmaları titizlikle yürütüldü. Yapılan çalışmalar sayesinde sulama altyapısının işlevselliği artırılırken, sezon boyunca oluşabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi amaçlandı.

2 BİN ÇİFTÇİ İÇİN KESİNTİSİZ SULAMA HEDEFİ

Manyas Ovası Sulama Tesisi'nden faydalanan yaklaşık 2 bin çiftçinin sulama faaliyetlerini sorunsuz sürdürebilmesi adına tüm teknik ve operasyonel hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı.

Üreticinin emeğini korumayı öncelik haline getiren BASKİ Genel Müdürlüğü, tarımsal üretime verdiği destekle kırsalda kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyor.