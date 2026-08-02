İyi Parti'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın AK Parti'ye geçeceği Ankara kulislerinde konuşulurken, anayasa değişikliği için gerekli milletvekili sayısı, destek verecek olan partilerde bir sorun çıkmazsa yakalanmış oluyor.

ANKARA (İGFA) - Yeni Anayasa değişikliği ile ilgili AK Parti'nin son hamleleri devam ediyor. İyi Parti'den istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban'ın da AK Parti'ye geçeceği kulislerde konuşuluyor.

TBMM'ye Anayasa değişikliği teklifi vermek için 200 milletvekili, referandumsuz kabul için 400 milletvekili, referandumlu kabul için ise 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.

Bağımsız 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılması durumunda AK Parti, milletvekili sayısını 279'a çıkaracak.

YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK VERMESİ ÖNGÖRÜLEN PARTİLER VE MİLLETVEKİLİ SAYILARI:

AK Parti: 279

DEM: 56

MHP: 46

YENİ YOL PARTİSİ: 20

HÜDAPAR: 4

DEMOKRATİK SOL PARTİ: 1

TOPLAM: 406

MECLİS'TE MİLLETVEKİLİ SANDALYE DAĞILIMI:

AK Parti: 279

YENİ PARTİ: 91

DEM: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ PARTİ: 29

YENİ YOL PARTİSİ: 20

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ: 9

HÜDAPAR: 4

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 4

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: 3

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ: 2

EMEK PARTİSİ: 2

SAADET PARTİSİ: 1

DEMOKRATİK SOL PARTİ: 1

DEMOKRAT PARTİ: 1

Toplam 592

ERDOĞAN: YENİ ANAYASA, TÜRKİYE İÇİN LÜKS DEĞİL, ÇOK GEÇ KALMIŞ BİR İHTİYAÇTIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1982 Anayasası'nda yapılması planlanan değişiklik ile ilgili 'Türkiye gibi demokrasisi 42 yıl önce yapılmış darbe anayasasıyla malul olan ülkelerde değişimi yönetmek çok daha çetrefillidir. Bunun için Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasının şart olduğunu uzun bir süredir ısrarla dile getiriyoruz. Bu çağrıyı da muhalefetin iddia ettiği gibi, gündem kaygımızdan değil, tam aksine ülkemizin yeni anayasa ihtiyacını gördüğümüz için yapıyoruz. Yeni anayasa, Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak bir adım Türkiye Yüzyılı hedefimize daha kolay, daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da yeni anayasa iradesi zaten güçlüdür, diridir, dinamiktir. Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28'inci Dönem'de Meclis'in kendisinden bekleneni özellikle yerine getirmesini ümitle arzu ediyoruz. İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür, daha müreffeh ve güçlü bir ülke bırakma ülkümüze biraz daha yaklaşmış olacağız.' ifadelerini kullanmıştı.