İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz dönemi asfalt programı kapsamında İstanbul'un dört bir yanında yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte Haziran ve Temmuz aylarında toplam 302 bin 266 ton asfalt imalatı ve yama çalışması gerçekleştirilerek kent genelinde ulaşım konforu ve yol güvenliği artırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz dönemi asfalt programı kapsamında İstanbul genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haziran ve temmuz aylarında Avrupa ve Anadolu yakasında çok sayıda ilçede yürütülen çalışmalarla, yoğun kullanılan ana arterler, bulvarlar, caddeler ve bağlantı yollarında asfalt yenilemeleri tamamlandı. Çalışmalarla hem ulaşım konforunun artırılması hem de trafik güvenliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

ÇALIŞMALAR PLANLI ŞEKİLDE SÜRÜYOR

İBB'nin, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yapım ve bakım çalışmaları planlı programlar doğrultusunda devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; Üsküdar Vaniköy - Kandilli Göksu Caddesi arası, Pendik Dedepaşa Caddesi, Çekmeköy Reşadiye Caddesi, Güngören General Ali Rıza Gürcan Caddesi, Arnavutköy Egemen Caddesi, Şişli Kadırgalar Caddesi, Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi, Üsküdar Büyük Çamlıca Caddesi ve Şile Otoyolu bağlantı yolları gibi kentin yoğun ulaşım akslarında yol yenilemeleri tamamlandı.

Haziran ayında Esenler, Bayrampaşa, Bağcılar, Şişli, Sarıyer, Başakşehir, Beylikdüzü, Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe ve Şile'de birçok noktada asfalt çalışmaları tamamlanırken; temmuz ayında çalışmalar Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Beyoğlu, Eyüpsultan, Arnavutköy, Silivri, Üsküdar, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli, Kartal ve Ümraniye'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde devam etti.