Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Haftası kapsamında gerçekleştireceği etkinliklerle gençleri e-sporla buluşturuyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin Cumhuriyet Bayramı'nda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına turnuvalar düzenliyor. Birbirinden heyecanlı maçlar ve büyük ödüller ile bayram tadında geçecek olan turnuvalar 3 gün sürecek.

TECH10 Çamlık Danışma (eski DGM) üzerinden ve online başvuru formuyla kayıt yaptırmanın mümkün olduğu turnuvalarda son başvuru tarihi ve saati ise 25 Ekim Cumartesi saat 11.00 olarak belirlendi. Maçların TECH10 tesisinde yapılacağı turnuvaların her ikisinin de başlangıç günü ve saati 25 Ekim Cumartesi saat 12.00 olacak.

İLK ÜÇE GİREN SPORCULARA BÜYÜK ÖDÜL

İlk üçe giren takımlara büyük ödüllerin verileceği VALORANT Turnuvası'nda birinci olan takıma 125 bin Türk Lirası, ikinci olan takıma 50 bin Türk Lirası, üçüncü olan takıma ise 25 bin Türk Lirası para ödülü verilecek.

Bireysel başvuruların mümkün olmadığı VALORANT turnuvasında maçlar 5v5 takımlar halinde oynanacak. Eleme usulü tüm maçlar tek maç, final maçı 3 maç olacak şekilde oynanacak turnuvada takım katılım sınırı bulunmuyor. VALORANT Turnuvası'na katılacak sporcular turnuvaya ön başvuruyu https://forms.gle/dPbmFJDTANHC5E1KA linki üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Bir diğer turnuva olan FC 25 Futbol Turnuvası'nda birinci olan sporcuya 25 bin Türk Lirası, ikinci olan takıma 15 bin Türk Lirası, üçüncü olan takıma ise 10 bin Türk Lirası para ödülü verilecek. Başvuruların bireysel gerçekleşeceği FC25 Turnuvası'nda da katılım sınırı bulunmuyor. FC 25 Turnuvası'na katılacak sporcular turnuvaya ön başvuruyu https://forms.gle/wPKnD5eGaGJv4gtt linki üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Tüm maçların offline olarak TECH10 tesisinde gerçekleştirileceği turnuva kurallarına ise https://docs.google.com/document/d/1aGpm5IOSjNeIR2OhE2fFvuJTLcNf0Aqt/edit?usp=drivesdk&ouid=103666905394078208615&rtpof=true&sd=true linkinden ulaşılabilecek.