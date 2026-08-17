Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlediği Yaşam Atölyesi'ni tamamlayan çocuklar, edindikleri bilgi ve becerileri 'Küçük Eller Büyük İşler Resim Sergisi' ile taçlandırdı.

MUĞLA (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediği Yaşam Atölyesi, dört haftalık eğitim programını tamamladı.

Program kapsamında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde görsel sanatlar, temel bilgisayar eğitimi, anlayarak hızlı okuma, çocuklar için felsefe ile yaratıcı düşünme ve tasarım atölyelerine katıldı. Atölyelerde çocuklar; sanatsal üretim, dijital okuryazarlık, okuma ve odaklanma becerileri, eleştirel düşünme, problem çözme ve tasarım odaklı üretim gibi farklı alanlarda deneyim kazandı.

EĞİTİM SÜRECİ SERGİYLE TAÇLANDI

Dört haftalık programın sonunda çocukların hazırladığı eserler düzenlenen Küçük Eller Büyük İşler Resim Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açılan sergide, çocukların eğitim süresince ortaya koyduğu çalışmalar ziyaretçilerle buluştu.

BAŞKAN ARAS: 'ÇOCUKLARIMIZIN ÜRETMESİNE VE KENDİNİ İFADE ETMESİNE ALAN AÇIYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanmalarının gelecekleri açısından değerli olduğunu belirterek, Yaşam Atölyesi'nin bu anlamda önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Başkan Aras, 'Bir çocuğun yaptığı resim, kurduğu hayal ya da ortaya koyduğu fikir onun geleceğine atılmış önemli bir adım. Yaşam Atölyesi boyunca çocuklarımız yeni beceriler edinirken aynı zamanda birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Dört haftalık eğitim sürecinin sonunda ortaya çıkan eserler de bunun en güzel göstergesi oldu. Çocuklarımızın kendilerini geliştirebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve özgüvenlerini artırabilecekleri çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.