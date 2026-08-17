Bursa Gürsu İlçe Müftülüğü ve Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Piknik Şöleni', ilçede eğitim gören yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla Gürsu Orman Parkı'nda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Yaz boyunca Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan çocukların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Gürsu Orman Parkı'nın doğal atmosferinde bir araya gelen öğrenciler; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yaz döneminin yorgunluğunu attı. Çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklara, Gürsu Belediyesi tarafından gün boyu ikramlar sunuldu ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa katılarak öğrencilerin heyecanına ortak olan Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, stantları ve etkinlik alanlarını tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi bizler için çok kıymetli. Yaz boyunca camilerimizi ve kurslarımızı dolduran yavrularımızı ödüllendirmek, onlara unutulmaz bir anı bırakmak istedik. Bize destek veren hayırseverlerimize yürekten teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.