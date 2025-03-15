Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, şehit ailelerine yönelik duyarlılığı ve desteği artırmak amacıyla önemli bir talimat verdi. Başkan Ertaş, belediye yetkililerine, ilçede yaşayan tüm şehit ailelerinin düzenli olarak aranması ve ihtiyaçlarının titizlikle takip edilmesi talimatını iletti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Onların aileleriyle her daim gönül bağı kurmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek en büyük görevlerimizden biridir. Şehit ailelerimizin yaşadığı her türlü sorunu dinlemek, çözüm üretmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için belediye olarak tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Verilen talimat doğrultusunda, belediye yetkilileri düzenli periyotlarla şehit ailelerini arayarak hal ve hatırlarını soracak, karşılaştıkları sorunları tespit ederek ilgili birimlere iletecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulan destekler konusunda hızlıca aksiyon alınarak, ailelerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretilecek.

Edremit Belediyesi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek, şehit ailelerinin yalnız olmadığını ve her daim yanlarında olunacağını bir kez daha vurguladı.