Balıkesir Edremit Belediyesi, çevreyi ve halk sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ile koordineli bir şekilde yürütülen bu çalışmalar, özellikle sivrisinek larvası oluşumunu ve kötü koku yayılımını engellemeyi hedefliyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediye ekipleri, Devlet Su İşleri ekiplerine destek olarak Edremit Çayı'nda biriken su nedeniyle oluşabilecek sinek larvalarının ve kötü kokuların önüne geçmek için yoğun bir mesai harcıyor. Çay yatağında çeşitli nedenlerle biriken atıklar ve yosunlaşma, suyun doğal akışını engelleyecek atıklar yapılan temizlik çalışmalarıyla ortadan kaldırılıyo, suyun daha sağlıklı ve düzenli şekilde akışı sağlanıyor. Bu sayede, durgun su kaynaklı sağlık risklerinin minimuma indirilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak farklı noktalara taşınması planlanıyor.

Altınoluk Şahinderesi'nde sürekli akış sağlanıyor

Edremit Belediyesi'nin DSİ ile işbirliği içinde Altınoluk bölgesinde yürüttüğü çalışmalar da büyük önem taşıyor. Altınoluk Şahinderesi'nin denizle buluştuğu noktadaki akışın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için titiz bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalarla, su birikintileri ve tıkanıklıkların önüne geçilerek yosunlaşma ve sinek larvası oluşumunun engellenmesi sağlanıyor. Dere yatağında çeşitli nedenlerle biriken zararlı maddeler toplanıyor ve dere ağzı açılarak suyun düzenli akışı temin ediliyor.

Kamu kurumları ile işbirliği

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe genelinde kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine vurgu yaparak “İlçemizdeki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmaya büyük önem veriyoruz. Çevre ve halk sağlığını ilgilendiren her konuda gerekli adımları atmaya kararlıyız. DSİ ile iş birliği içerisinde ilçemizde ki derelerin temizliğini gerçekleştiriyoruz. Çay, dere yatağı gibi alanlarda ki bu tür çalışmalarımıza kentimizin farklı yerlerinde devam edeceğiz” dedi.