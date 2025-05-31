Balıkesir Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Avcılar ve Altınkum mahallelerine yapılacak iki yeni sağlık ocağının protokolü imzalandı. Toplantıya Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve Edremit İlçe Sağlık Müdürü Refik Budak katıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit’te sağlık ocaklarının yapımını üstlenen hayırsever vatandaşlar Ergül İrkilmez, Filiz İrkilmez ve Osman Anbarlıoğlu'nun katkılarıyla hizmete girecek olan sağlık ocakları, mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine ulaşımını daha kolay hale getiriyor.

HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN YAPILAN YATIRIMLAR ÖNCELİĞİMİZ

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, anlamlı desteklerinden dolayı hayırseverlere, Vali Ustaoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Mehmet Ertaş, "Edremit’te iki mahallemizde birden hizmete girecek olan modern sağlık ocakları, vatandaşlarımızın temel sağlık ihtiyaçlarını karşılamada bir eksikliği daha dolduracak. Herkesin kolayca ulaşabileceği, kaliteli sağlık hizmeti sunacak sağlık ocakları, Edremit'imize hayırlı olsun. Halkımızın sağlığı için yapılan bu tür yatırımlar, her zaman önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Avcılar ve Altınkum mahallelerinde hizmete girecek olan sağlık ocaklarının, vatandaşlara nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunması bekleniyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte, mahalle sakinleri artık sağlık kontrolleri, aşılar ve ilk müdahale gibi birçok hizmeti kendi mahallelerinde alabilecekler.