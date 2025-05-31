Bursa Gemlik Kent Konseyi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu ile iş birliği yaparak sahil temizliği etkinliği düzenledi. Çocuklarla birlikte gerçekleştirilen bu etkinlikte çevre bilincine dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu.BURSA (İGFA) - Etkinliğe, Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu Müdürü Nurcan Çelik, Müdür Yardımcıları Nurullah Yavuz ve Gökhan Uslu, öğretmenler Derya Kılıç, Rabia Eser, Özlem Karasoy, mahalle muhtarları Kazım Ata ve Nuri Can, ayrıca Kumla Kayıkçılar Derneği Başkanı Uğur Gök de destek vererek katılım sağladı.

Program kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okullarından sahile getirildi. Etkinlik, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş’un çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararları vurgulayan konuşmasıyla başladı. Ardından Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Işık Aydın, Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız ve öğretmenler öncülüğünde çocuklar beşerli gruplara ayrılarak "ödüllü çöp toplama yarışması" düzenlendi.

Yarışma sonunda birinci olan Yıldızlar Takımı’na madalyaları takdim edildi. Ancak Okul Müdürü Nurcan Çelik, yaptığı konuşmada tüm çocukların gösterdiği çabayı takdir ederek, “Birinci olan takımı tebrik ediyorum ama hepiniz o kadar iyi mücadele ettiniz ki, bence madalyayı hepiniz hak ettiniz” diyerek Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş’tan tüm çocuklara madalya verilmesini rica etti. Başkan Akkuş da “Seve seve” diyerek getirdikleri madalyaları tüm çocuklara takdim etti ve ekledi: “Artık sizler birer çevre gönüllüsüsünüz. Önce kendi temizliğinizden, sonra odanızdan, evinizden ve mahallenizden sorumlusunuz.”

Program sonunda çocuklara sürpriz bir ikram yapıldı. Muhtarlar Kazım Ata ve Nuri Can, çocukları dondurma yemeye götürürken, dondurmalar Yakomoz Büfe sahibi Hüseyin Bey tarafından çocuklara ücretsiz olarak ikram edildi.

Bu anlamlı etkinlik, çocukların çevreye duyarlılıklarını artırırken, toplanan kalabalık ile toplumsal farkındalık adına da örnek bir buluşma olarak hafızalara kazındı.