Balıkesir Edremit Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlıklardan parklara, cadde ve sokaklardan yeşil alanlara kadar birçok noktada yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, vatandaşların bayramı huzurlu ve temiz bir ortamda geçirebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediyesi ekipleri tarafından özellikle mezarlıklarda yürütülen temizlik, yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat yapabilmesi amacıyla mezarlık alanlarında gerekli tüm hazırlıklar tamamlanıyor.

Kurban Bayramı arifesinde ise ilçe merkezi başta olmak üzere Akçay ve Altınoluk gibi büyük mahallelerde vatandaşların kabristan ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmesi amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Belediye ekipleri, vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli planlamaları tamamladı.

Öte yandan Edremit Belediyesi tarafından Kurban Bayramı süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla kurban satış alanlarından kurban kesim noktalarına kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların hijyenik, sağlıklı ve düzenli bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için kesim alanlarında gerekli düzenlemeler yapılırken, zabıta, veteriner işleri, temizlik işleri ve ilgili tüm birimler bayram boyunca koordineli şekilde görev yapacak.

İlçe genelinde kabristanlıklar başta olmak üzere parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklarda da temizlik ve bakım çalışmalarına hız verildi. Yol yıkama, çevre temizliği, budama ve peyzaj düzenlemeleriyle Edremit'in bayrama en güzel şekilde hazırlanması hedefleniyor. Özellikle yoğun kullanılan alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla çevre temizliği ve kent estetiğine önem veriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da ilgili daire müdürleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunarak bayram öncesi sürdürülen son hazırlıkları yerinde takip etti ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ertaş, 'Kurban Bayramı öncesinde tüm ekiplerimizle sahadayız. Mezarlıklarımızda, parklarımızda, cadde ve sokaklarımızda kapsamlı temizlik ve düzenleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayramın üçüncü günü belediyemizde gerçekleştireceğimiz geleneksel bayramlaşma programımıza da tüm komşularımızı bekliyorum' dedi.