Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Kocaeli genelinde kapsamlı bir bayrama hazırlık seferberliği başlattı. Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla şehri bayram heyecanı sardı. Büyükşehir Belediyesi'nin günler öncesinden başlattığı çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklara mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarıyla başladı. Mezarlıklar temizlenirken bir yandan da şehitliklerde eskiyen bayraklar yenilendi, kabirler çiçeklerle donatıldı. Ayrıca vatandaşların bayram namazını daha temiz ve düzenli ortamlarda eda etmesi için cami ve mescitlerde de yenileme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Öte yandan Büyükşehir A Takımı ile Yol Bakım Timi ekipleri de günlük ortalama 50 farklı noktada; yol, kaldırım, tretuvar, parke ve bordür yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

HEM SOSYAL DESTEK HEM SIKI DENETİM

Büyükşehir'in sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen 'KO-MEK Vefası' etkinliği ile kursiyerler tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için hazırlanan bayramlık kıyafetler miniklere ulaştırıldı. Bayram öncesinde kent genelindeki hareketlilik nedeniyle Büyükşehir ekipleri sahadaki çalışmalarını iyice artırdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 12 ilçede özellikle gıda ve kıyafet satış noktalarında denetimlerini sıklaştırarak vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için kontroller gerçekleştiriyor.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ ULAŞIM VE KÜTÜPHANE HİZMETİ

Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretsiz olacak. Vatandaşlar 27-30 Mayıs tarihleri arasında belediye otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımından ücretsiz yararlanabilecek. Arife günü ile bayramın ilk iki gününde mezarlıklara ücretsiz seferler düzenlenecek. 'Kütüphanem Kocaeli' bünyesindeki kütüphanelerden 7/24 hizmet veren İzmit Millet Kütüphanesi dışında tüm kütüphaneler bayramın ilk günü kapalı olacak. Ancak bayramın 2. gününden itibaren diğer kütüphaneler de bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ SAĞLIK UYARISI

Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle kurban atıklarının gelişigüzel çevreye atılmaması gerektiğini vurguladı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, kistli organların kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini belirtirken, hastalıklı organların imha edilmesi ya da derin çukurlara gömülerek üzerinin kireçle kapatılması gerektiğini ifade etti.