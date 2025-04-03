Ayvalık Belediyesi'nin yeni "Konteyner Üretim Atölyesi"nde metal ve galvaniz çöp konteynerleri uygun maliyetle üretiliyor.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri, Destek ve Kademe Hizmetleri binasında ek olarak kurulan "Konteyner Üretim Atölyesi" nde, her boyutta ihtiyaç duyulan metal, galveniz çöp konteyner ve kovalar Ayvalık Belediyesi personeli tarafından üretiliyor.

Bu sayede belediye bütçesinden ciddi tasarruf sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, piyasada yüksek maliyetle satılan metal, galvaniz malzemeleri çöp konteynerleri Belediye bünyesindeki atölyede çok daha uygun maliyetlerle üretildiğini söyledi. Başkan Ergin, "Kendi öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmış oluyoruz. Hem de ihtiyaç duyduğumuz adette ve ölçüde üretim yapıyoruz. 200 Litrelik Konteyner üretimini tamamladığımız atölyemizde 800 Litre hacimlik büyük konteynerlerin üretimine de başladık" dedi.