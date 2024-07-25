Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan su sorununun acil çözümü için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ile ortaklaşa toplantı yapıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle birlikte daha önce de iletilen sorunlara ve tüm kentte hemen herkesin yaşadığı sıkıntılara tercüman olduklarını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kısa vadede yapılması planlanan çalışmaları ve Balıkesir Büyükşehir ile BASKİ’nin atacağı adımları yetkililerden dinledi.

Başkan Ergin, her kesimi etkileyen sorunların en kısa sürede çözülmesi için BASKİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmaları birlikte incelediklerini kaydetti.