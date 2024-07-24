Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören Ihlamur Festivali, 24-30 Temmuz tarihleri arasında Yeniköy'de gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın turizmde parlayan yıldızı olan Yeniköy'de, geleneksel hale getirilen Ihlamur Festivali heyecanı başlıyor.

İlçenin sahip olduğu değerleri ülke ve dünya genelinde duyurmayı hedefleyen Karacabey Belediyesi, sosyal, kültürel ve tanıtım etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Karacabey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören Ihlamur Festivali’nin bu yıl da aynı coşkuya gerçekleşmesi bekleniyor. 6 gün sürecek olan festival, ilçenin tatil bölgesi olan Yeniköy Meydanında gerçekleşecek. 24 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00 da Karacabey Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği ile başlayacak festival kapsamında 26,27 ve 28 Temmuz tarihlerinde ise Karadeniz rüzgârları esecek. 3 gün sürecek Karadeniz Günleri ise ayrıca kurulacak yöresel ürün pazarının yanı sıra her akşam birbirinden farklı sanatçıların sahne alacağı konserlerle yoğun bir şekilde geçecek.

29 Temmuz Pazartesi akşamı bu kez sahneye Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Yeniköy Meydan'da saat 21.00'de birbirinden güzel şarkılarıyla müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Son olarak 30 Temmuz Salı akşamı BBB Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konseri ile festivalin kapanışının gerçekleşmesi hedefleniyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ihlamur Festivali’nin Karacabey’in kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunun altını çizerek, “Her yıl düzenlenen Ihlamur Festivali adeta Karacabey’in doğasıyla, kültürüyle ve tarihiyle bir araya geldiğimiz özel bir etkinlik. Bu yıl da festivalimizin coşkusunu hep beraber yaşayacağımıza ve çeşitli etkinliklerle birlikte keyifli bir festival haftası geçireceğimize inanıyorum. Biz de Karacabey Belediyesi olarak, festival için hem katılımcılar hem de ziyarette bulunacak olan vatandaşlarımız için gerekli bütün hazırlıkları titizlikle yürüttük, tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.