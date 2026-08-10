Avşa Adası'nda inşa edilecek cemevinin temel atma törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Bizim kültürümüzde ayrılık değil; birlik var, dayanışma var, kardeşlik var.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası'nda düzenlenen Avşa Cemevi'nin temel atma törenine katıldı.

Törene Akın'ın yanı sıra Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Avşa Şube Başkanı Süleyman Dursun ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Avşa Cemevimizin temelini atarken aynı zamanda birliğimizin, dirliğimizin ve ebedi kardeşliğimizin temelini daha da güçlendiriyoruz. Avşa'mızda yaşayan tüm canlarımızın bir araya geleceği, acılarını ve sevinçlerini paylaşacağı cemevimizin hayata geçmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum. Biz, azmimizi ve kararlılığımızı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Bizim memleket sevdamız asla değişmez. Bizler, sizlerin evlatları olarak sizlerin ihtiyaçları neyse kendi imkanlarımız çerçevesinde seferber etmeye gönülden razıyız.' diye konuştu.