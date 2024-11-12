Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentteki ekonomik sıkıntılara çözüm arayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları hayırseverlerle buluşturan "Askıda Fatura" uygulamasını hızla sürdürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve gelmesiyle başlatılan bu projeyle, sosyal yardım alan ve su faturalarını ödemekte zorlanan ailelere destek sağlanıyor. Uygulama kapsamında hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarını ödeyerek dayanışma ağına katılabiliyor.

BASKİ’den yapılan açıklamada, “Askıda Fatura” uygulamasının temel amacının, gizlilik ilkesine bağlı kalarak ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında bir köprü kurmak olduğu belirtildi.

“Veren elin alan eli görmediği” bu sistemde, hayırseverler, kimlik bilgilerini görmeden ihtiyaç sahiplerinin faturalarını https://askidafatura.balsu.gov.tr adresinden ödeyebiliyorlar.

YAKINDA TÜM FATURALAR ASKIDA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin“Askıda Fatura” uygulamasının kapsamını genişleterek daha fazla vatandaşa destek sağlamayı hedeflendiği öğrenildi.

Bu kapsamda yakın zamanda elektrik, doğalgaz ve internet faturalarının da “Askıda Fatura” sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, uygulamaya destek sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.