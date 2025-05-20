Bakü Fashion Week, bu yıl Türkiye’den çok özel bir isme ev sahipliği yaptı. Ünlü moda tasarımcısı Cihan Nacar, 2025 Yaz Koleksiyonu’nu ilk kez Bakü’de düzenlenen özel defileyle tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası moda camiasından önemli konukların yanı sıra Azeri halkının da yoğun ilgi gösterdiği defilede, heykelsi silüetlerin, zarafetin ve el işçiliğinin öne çıktığı koleksiyon, moda dünyasında güçlü bir iz bıraktı.

Koleksiyonun tamamı siyah tonlardan oluştu.

Transparan dokularla bütünleşen heykelsi formlar, zamansız şıklığı, dişil gücü ve stilin dönüştürücü etkisini ortaya koyuyor. İnce transparan dokularla birleşen heykelsi formlar, zarafeti bir zırh gibi taşıyan güçlü kadın silüetlerini sahneye taşındı.

Her parça, sadece giyilmek için değil; bir duruşu, bir hissi ve bir dönüşümü temsil etmek için oluşturuldu.

Her bir parça, titizlikle yürütülen altı aylık bir süreç sonunda, yüzde 100 el işçiliğiyle üretilirken, Cihan Nacar’ın özel sunumu, defileden öte sanat performansı niteliğinde olduğunu kaydetti.