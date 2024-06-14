Bayramlarla özdeşleşmiş tatlı olan baklavayla ilgili sipariş trendleri açıklandı. Nisan 2023'ten bu yana sipariş edilen baklava çeşitleri arasında Soğuk Baklava, Fıstıklı Baklava, Cevizli Baklava ve Midye Baklava en çok tercih edilenler oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin baklava tercihlerini verilerle ortaya konuldu. Nisan 2023’ten bu zamana kadar Yemeksepeti üzerinden farklı gramaj seçimleriyle verilen siparişlerde Soğuk Baklava, toplam 441 bin siparişle en çok tercih edilen baklava çeşidi olarak öne çıktı.

Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici bir lezzet arayanların favorisi olan Soğuk Baklava, tatlı severlerin gözdesi haline geldi.

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan Fıstıklı Baklava ise farklı gramajlardan toplam 307 bin siparişle en çok tercih edilen ikinci baklava çeşidi oldu. Geleneksel baklava lezzetini sevenlerin tercihi Fıstıklı Baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ederken, özellikle sosyal medyada Fıstıklı Baklava ile karşılaştırılan Cevizli Baklava, farklı gramajlardan toplam 127 bin adet siparişle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Cevizli Baklava’nın yoğun aroması ve çıtır çıtır yapısı, baklava severler tarafından sıklıkla tercih edildi.

Özel bir lezzet arayanların tercihi olan Midye baklava, e-ticaret sitesinden 49 bin kez sipariş edildi. Farklı şekli ve lezzetiyle dikkat çeken Midye baklava, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

TATLI KATEGORİSİNİN ŞAMPİYONU PROFİTEROL

Verilere göre, Türkiye'de tatlı kategorisinde en çok tercih edilen tatlılar arasında Profiterol, Kazandibi, Waffle ve Fırın Sütlaç başı çekiyor. Nisan 2023’ten bu yana toplam 233 bin adet siparişle liderliği elinde tutan Profiterol, hemen ardından 229 bin siparişle Kazandibi geliyor.

Tatlı severlerin popüler tercihlerinden Waffle ise 162 bin siparişle üçüncü sırada yer alırken, 146 bin siparişle Fırın Sütlaç dördüncü sırada bulunuyor.

BÖLGELERE GÖRE TATLI TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Verilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve illerinde tatlı tercihleri de çeşitlilik gösteriyor. Marmara Bölgesi'nde Balıkesir Höşmerim Tatlısı ve Pazaryeri Helvası gibi yerel lezzetler popülerken, İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri Nevzine Tatlısı ve Afyonkarahisar Lokumu öne çıkıyor. Ege Bölgesi'nde ise İzmir Lokması ve Manisa Mesir Macunu sıkça tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum Kadayıf Dolması, Güneydoğu Anadolu’da ise Gaziantep Baklavası ve Şanlıurfa Şıllık Tatlısı en çok sipariş edilen tatlılar arasında bulunuyor.