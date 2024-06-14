Düzce'de kontrolsüz kavşakta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Semih ŞAHİNŞAH / DÜZCE (İGFA) - Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 81 FB 180 plakalı otomobil D-100 karayolu hacıdayı mevkisinde kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak için yola çıktığı sırada D.A. yönetimindeki 74 AY 023 plakalı otomobille çarpıştı.

Çaprışmanın etkisiyle araçlarda bulanan Ali Barlas piroğlu, Emir Bozacı, Bilal Şahin ve Turan Karaduman yaralandı.

Çevrrdekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını bildirdi.