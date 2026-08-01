İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri'nin dördüncü gösteriminde Bakırköylüler, 'Zootropolis 2' filmiyle açık hava sinemasının keyfini yaşadı. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen gösterime Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katılarak çocuklar ve vatandaşlarla zaman geçirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin yaz akşamlarına sinema keyfi kattığı Açık Hava Sinema Günleri, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Etkinliğin dördüncü gösteriminde Bakırköylüler, 'Zootropolis 2' filmini açık havada izleyerek keyifli bir akşam geçirdi.

Gösterime katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, etkinliğin keyfini komşularla birlikte paylaştı.

Katılımcılara patlamış mısır ikramının da yapıldığı gecede, açık hava sineması geçmişin mahalle sinemalarını hatırlatan nostaljik atmosferiyle Bakırköylülere keyifli anlar yaşattı.

Komşuların bir araya gelerek birlikte vakit geçirmesine olanak sağlayan Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca her perşembe günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde aynı yer ve saatte devam edecek.