Osmangazi Belediyesi'nin içinde yer aldığı bir Avrupa Birliği programı olan CleverFood Programı destekli 'Osmangazi Gençlik Gıda Laboratuvarı' projesi kapsamında düzenlenen 'Gıdanın Geleceği İçin Tasarım Atölyesi: Dönüşen İzler ve Ritim' etkinliği, gençleri sanatın yaratıcı dünyasıyla buluştururken gıdaya bambaşka bir perspektiften bakmalarını sağladı.

BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda gıda politikalarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken Osmangazi Belediyesi'nin Avrupa Birliği'nden hibe desteği alan 'Osmangazi Gençlik Gıda Laboratuvarı' projesi kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje çerçevesindeki ikinci etkinlik olan 'Gıdanın Geleceği İçin Tasarım Atölyesi: Dönüşen İzler ve Ritim' yoğun bir ilgi ile Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlandı.

Osmangazi Belediyesi öncülüğünde; Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Predu Atölye proje ortaklığında düzenlenen atölyede yaşları 15 ile 25 arasında değişen 20 genç, gıdayı sanat ile buluşturdu. Atölyede gençler, proje ortaklarımızdan Hamidiye Tarım Lisesinde, üretim alanlarını gezerek biber, domates, üzüm, dut, zeytin gibi gıda ürünlerinden ve bitki yapraklarından örnekler topladı. Daha sonra bu doğal malzemeleri kullanarak Prof. Sezin Türk Kaya yürütücülüğünde özgün baskıresim eserleri üretti. Doğadan toplanan farklı ürünler baskı kalıbı olarak kullanıldı. Gençler, kimi zaman endüstriyel yüzeyleri, kimi zaman da tamamen organik malzemeleri kullanarak özgün kompozisyonlar oluşturdu. Ortaya çıkan her eser, doğa ile sanat arasındaki güçlü ilişkinin somut bir yansımasına dönüştü. Çevre dostu su bazlı boyaların yanı sıra gıdalardan elde edilen doğal boyalar ile işlem yapan katılımcılar, doğanın renklerinin sanat tarihindeki yolculuğunu uygulamalı olarak deneyimledi. Atölye sonunda üretilen yaklaşık 50 eserden seçilecek çalışmalar, proje finalinde düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak ve Osmangazi Belediyesi koleksiyonuna kazandırılacak.

'Amacımız Gıdanın Bütünselliğini Görmek, Farklı Etkilerini Değerlendirmek'

Osmangazi Gençlik Gıda Laboratuvarı' projesinin ikinci etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediyesi Proje Yöneticisi Merve Sünör, ilk atölyede gençlerle birlikte gıda haritalama çalışması yaptıklarını, bu kez ise sanat ve gıdayı aynı çizgide buluşturduklarına işaret etti.

Gıdaya bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydeden Sünör, 'Boyaların bile temeli aslında gıdaya, toprağa yani doğaya dayanıyor. Biz de katılımcılara, biraz bundan ve geri dönüşüm, ileri dönüşüm konularından bahsettik. Hem endüstriyel, hem doğa malzemelerini bir arada kullanıyorlar. Bu bakış açısıyla birlikte projemiz devam edecek, bu farkındalığın diğer etkinliklere de farklı bir altyapı oluşturacağını düşünüyoruz. Amacımız gıdaya ve sanata başka türlü bakabilmek, gıdanın bütünselliğini görmek. Gıdayı sadece soframızda tabağımıza gelen bir ürün gibi görmemek, gıdanın farklı etkilerini değerlendirmek. Etkinlik, gençlerin gıdaya yalnızca tüketilen bir ürün olarak değil; doğayla, kültürle ve sürdürülebilirlikle bağlantılı bir değer olarak bakmalarını sağladı. Proje sonunda gıda politikası üretmek için attığımız adımlarda, bu atölyemizin de farklı bir bakış açısı sağlayacağını düşünüyoruz. Belediyemiz tarıma ve gıdaya önem veriyor ve vizyoner bir bakış açısıyla projeleri sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a bu projeyi ve tarımı desteklediği için çok teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.

Önemli Bir Farkındalık Oluşturdu

Proje kapsamında öğrencilerle baskı resim atölyesi gerçekleştirdiklerini belirten Atölye Eğitmeni ve Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Sezin Türk Kaya da, 'Atölyenin temelinde sürdürülebilirlik, ileri ve geri dönüşüm temaları hakim. Endüstriyel ya da organik malzemelerin üzerine boyalar, mürekkepler sürerek, onların kağıda ve farklı yüzeylere aktarılması prensibine dayanan bir atölye.' ifadelerini kullanarak, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.

'Gıdanın Geleceği İçin Tasarım Atölyesi: Dönüşen İzler ve Ritim' kapsamında titizlikle çalışmalarını tamamlayan genç katılımcılar da yaptıkları konuşmalarda, atölyenin kendilerine çok önemli bir farkındalık kattığını vurgulayarak, gıda ve sanatı uygulamalar ile birlikte farklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını kaydetti.