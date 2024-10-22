Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği ve 14 farklı branşta eğitimlerin verildiği ‘Kış Spor Okulları’nda kayıtlar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi’nin ilçede yaşayan çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği “Kış Spor Okulları” kayıtları devam ediyor. 14 farklı spor branşında eğitimlerin verildiği Kış Spor Okulları’ndan; ilçede yaşayan 5 yaş üstü tüm çocuk ve gençler faydalanabiliyor.

14 FARKLI SPOR BRANŞINDA EĞİTİMLER VERİLECEK

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde verilecek eğitimlerde; yüzme, tenis, masa tenisi, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, cimnastik, karate, kadın güreş, dans, badminton, halk oyunları ve pickleball kategorileri yer alıyor. Detaylı bilgi almak isteyenler Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0212 414 96 00 numaralı hattını arayarak dahili 8829’dan bilgi alabilirler