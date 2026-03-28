Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdadaki bilgi kirliliğini bitirecek dev bir adım attı. Yeni düzenlemeyle birlikte artık bitkisel yağlı karışımlar 'krema' adı altında satılamayacak, bitki çaylarında ise 'nasıl demlenir' belirsizliği tarih olacak.

ANKARA (İGFA) - Sofralarımızdaki ürünlerin gerçek içeriğini korumak ve tüketiciyi yanıltıcı reklamların önüne geçmek amacıyla Türk Gıda Kodeksi'nde kritik değişikliklere gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle birlikte, özellikle süt ürünleri kategorisinde yaşanan kavram kargaşasına 'dur' denildi.

​'KREMA' İSMİ SADECE GERÇEK SÜT YAĞINA VERİLECEK

​Piyada uzun süredir 'krema' imajıyla satılan ancak içeriğinde yoğun miktarda bitkisel yağ barındıran ürünler artık bu ismi kullanamayacak.

Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği uyarınca süt yağı içermeyen veya bitkisel yağlarla karıştırılan ürünlerin 'krema' adıyla piyasaya arz edilmesi tamamen yasaklandı.

​Ambalajlarda tüketiciyi yanıltan, ürünün gerçek süt kreması olduğu izlenimini veren ibareler ve görseller kaldırılamayacak.

​Vatandaş ne yediğini etiketine baktığı anda tereddütsüz anlayacak.

​BİTKİ ÇAYLARINDA 'DOĞRU DEMLEME' DÖNEMİ

​Düzenleme sadece süt ürünlerini değil, son yıllarda tüketimi hızla artan bitki çaylarını da kapsıyor. Bitki çaylarının yanlış hazırlanması sonucu oluşabilecek sağlık risklerini ve etki kaybını önlemek için hazırlama talimatı zorunlu hale getirildi.

​Yeni dönemde her bitki çayı ambalajında; suyun sıcaklığından demleme süresine kadar en sağlıklı tüketim yöntemini içeren net talimatlar yer alacak. Böylece vatandaşlar, aldıkları ürünün şifasından maksimum düzeyde faydalanabilecek.

​Gıda güvenliği ve dürüst ticaret ilkeleri doğrultusunda, standartlara uymayan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.