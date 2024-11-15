Kilis'te Zeytin Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya zeytin üretiminin yüzde 14'ünün Türkiye'de olduğunu, zeytinyağı üretiminde ise 5'inci konumda olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yeri olduğunu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis'te düzenlenen Zeytin Festivali'ne katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Yumaklı zeytin üretiminin önemli bir emek gerektirdiğini söyledi.

Türkiye'nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yeri olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Zeytin üretiminin her aşamasında yoğun bir emek vardır. Genellikle bu konuda çok zengin bir kültüre ve deneyime sahip ülkemizde işin bu kısmı göz ardı edilir. Ancak biz bu yoğun emeğin, gayretin, sabrın ürününü inşallah ülkemizin dünya piyasasına çıkan çok iyi markalarıyla da taçlandırmış olacağız. Dünya zeytin üretiminin yüzde 14'ü bizde, zeytinyağı üretiminde 5'inciyiz. Bütün gayretimiz bu konuda daha üst sıralara çıkmak hatta zirveye oturmak. Dolayısıyla bu konuda hem Sanayi Bakanlığımız hem de Ticaret Bakanlığımızla yoğun bir çaba ve gayretin içerisindeyiz." dedi.

ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ 475 BİN TON

Bu konuda üreticilerle çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Bakan Yumaklı, zeytinyağı ihracatında da 4'üncü olduklarını belirterek, "2024'te Türkiye çapında bir var yılı söz konusu ve yüzde 137'lik bir artış bekliyoruz. 3,6 milyon tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak inşallah. 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Bakan Yumaklı, zeytinyağıdan taklit ve tağşiş yapılan 374 uygunsuzluğun tespit edildiğini kaydetti.