Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin dünya çapında ileri teknoloji ve güce sahip olduğunu belirtti; vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmama ve şüpheli durumları bildirme çağrısı yaptı. Bakan Yumaklı, Manisa, İzmir ve Hatay'da 6 noktada yangınların devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele ve alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından aktarılan bilgiye göre, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava, kara ve personel kapasitesine ulaştığını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Yangınlarla mücadelede kullandığımız teknolojiyle dünyanın önde gelen ülkelerindeniz. Metotlarımızla ilgili birçok ülke bizimle iletişim halinde” dedi.

“KAYNAKLARIMIZ SINIRSIZ DEĞİL”

Bakan Yumaklı, riskli bölgelere gerekli konumlandırmaların yapıldığını, ancak kaynakların sınırsız olmadığını belirtti.

Pilotların ve genç ekiplerin zorlu koşullarda cansiparane mücadele ettiğini ifade ederek, “Rüzgarda pilotlarımız olağanüstü çaba sarf ediyor. Gencecik kardeşlerim, ormanların içinde ateşleri söndürmek için fedakârca çalışıyor. Tüm kamu kurumları omuz omuza mücadele ediyor” diye konuştu.

https://twitter.com/iletisim/status/1939976577179083168

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: “ATEŞ YAKMAYIN, ŞÜPHELİ DURUMLARI BİLDİRİN”

Vatandaşlara seslenen Yumaklı, “Lütfen açık alanlarda ateş yakılmasın, buna yol açabilecek herhangi bir duruma izin verilmesin. Bunu yapmaya kalkışanları görenler ya müdahale etsin ya da bizi haberdar etsin. Gereğini yaparız” uyarısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre şu anda devam eden yangınlar; Manisa/Akhisar, Manisa/Kula, Manisa/Ahmetli, İzmir/Seferihisar, İzmir/Menderes, Hatay/Antakya.