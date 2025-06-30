İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) yönelik saygısızlık içeren karikatürü çizen D.P. adlı şahsın gözaltına alındığını duyurdu, bu tür eylemlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hz. Peygamber’e (S.A.V.) yönelik saygısızlık içeren karikatürü çizen D.P. adlı şahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum” dedi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu alçakça çizimi yapan D.P. adlı şahsın gözaltına alındığını bildirerek, “Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir” dedi.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum:

Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir. pic.twitter.com/7xYe94B65d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025