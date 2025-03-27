İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 gün boyunca trafik tedbirleri kapsamında 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelin görev yapacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündem ve trafik tedbirleri konularında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkarılma kararı sonrasında kendilerinin de trafik tedbirlerini 26 Mart Çarşamba günü itibariyle arttıklarını kaydetti.

"Tedbirlerimiz 8 Nisan tarihine kadar sürecek" diyen Bakan Yerlikaya, trafikle ilgili verileri de paylaştı.

Gündem değerlendirmesi ve bayramda alınacak trafik önlemlerini açıklıyoruz.????Ankara #CanlıYayın???????? https://t.co/jnKmPZASjs— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 27, 2025

Bayram tatili süresince 54 ilde 468 ‘Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi’ 24 saat süreyle hız denetimi yapılacağını duyuran Bakan Yerlikaya, "Polis ve jandarmamız gündüz bin 271, gece ise 601 ‘radarla hız denetimlerini’ sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapılacak. Ayrıca şehirlerarası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak, otobüsler denetlenecek" dedi.

Emniyet kemeri kullanımının kazalarda can kayıplarını yüzde 45 oranında azalttığının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Denetimleri artırmaktaki gayelerin daha çok cezai işlem yapmak olmadığını belirterek, "Şu bir gerçek ki, denetimler arttıkça, kazalar ve ölümler azalıyor. Hedefimiz, ‘trafikte sıfır can kaybı’ ilkesiyle hareket etmek. Bütün sürücülerimize kazasız belasız yolculuklar diliyorum. ‘1 Kural, 1 Ömür’ diyoruz. ‘Yolun Sonu Bayram Olsun’, diyoruz. Mübarek Ramazan Bayramı’mızı şimdiden tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” diye konuştu.