Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında bölücü terör örgütü propagandası yapanları sıkı takibe aldıklarını belirterek, İstanbul ve Siirt'te gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA)- Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapıldı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanmış, 1’i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1817488369758118227