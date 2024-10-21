Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ elebaşısı terörist Gülen’in ölümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edileceğinin mesajını verdi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşısıyla igili 'hesaplaşma' açıklaması yaptı.

Bakan Tunç, FETÖ elebaşının ölümünün terör örgütüyle mücadeledeki kararlılıklarının hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını, aksine mücadelenin aynı kararlılık ve azimle devam edeceğini kaydetti.

"Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir" diyen Bakan Tunç, paylaşımında, "FETÖ üyeleri hakkında yürütülmekte olan adli işlemler söz konusu ölüm olayından etkilenmeden örgütün yönetici ve üyelerine karşı yürütülen yargılamalar ve uluslararası adli mekanizmalar aynı kararlılıkla takip edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta yargı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla, milli iradeye karşı savaş açan bu ihanet şebekesinin kalıntılarını temizlemekten asla vazgeçmeyecek, milletimizin huzuru ve güvenliği için gereken her adım atılmaya devam edilecek, hain örgütün her bir üyesi Türk adaleti önünde mutlaka hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1848291426687201385